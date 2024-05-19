Bursa'da seçim öncesi vatandaşlara, belediyeye ait taşınmazları satmayacağının sözünü veren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Erdem, başkanlığının henüz 2'nci ayında çok sayıda arsayı satışa çıkardı. Bursa'nın yüzölçümü en büyük ilçesi olan ve Türkiye'nin meyve ve sebze deposu olarak bilinen Mustafakemalpaşa'da CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Erdem, vatandaşlara verdiği, "Satan değil, koruyan başkan olacağım" sözünü tutamadı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kırsal mahallelerde seçim çalışmaları yürüten Erdem, Belediyenin arsa ve taşınmazlarının satıldığını, başkan olması durumunda hiçbir taşınmazı satmayacağını söylemişti.

Erdem, "Ben sizlere 5 yıl önce adaylığım dönemimde gelip 'yerlerinizi satmayacağım' demiştim. Şimdi de bu sözümün arkasındayım merak etmeyin. Satılmayan yerlerinizi satmayacağım ve sizin kullanmanız için hukuka uygun bir şekilde size tahsis etme yoluna gideceğim" demişti.

55 ARSAYI SATIŞA ÇIKARDI

Yerel seçimlerin ardından Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Şükrü Erdem, Başkanlığının henüz 2'nci ayı dolmadan, 9 kırsal mahallede toplam 55 arsayı ihale usulü ile satışa çıkardı. Metrekareleri 300 ila 1000 metrekare arasında değişen arsalar, 28 Mayıs günü Belediye Hizmet binasının toplantı salonunda satışa çıkarılacak. "Belediyenin mallarını satmam" diyen CHP'li Erdem'in, önümüzdeki aylarda da bazı taşınmazları satışa çıkaracağı ileri sürüldü.

"ÖCALAN HAİN DEĞİL" DEMİŞTİ

Şükrü Erdem, seçim sürecinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik sarf ettiği sözlerle gündeme gelmişti. Bir kahvehanede seçim konuşması yapan CHP'li Erdem, "Öcalan hain değildi. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı. Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil" demişti. Savcılık bu sözler üzerine Erdem hakkında soruşturma başlatmıştı.

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