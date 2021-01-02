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  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın, CHP'nin gerçek yüzünü ifşa etmesi muhalefeti “ittifak halinde” rahatsız etmiş
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın, CHP'nin gerçek yüzünü ifşa etmesi muhalefeti “ittifak halinde” rahatsız etmiş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sn Cumhurbaşkanımızın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP'nin gerçek yüzünü ifşa etmesi, suret-i haktan görünmeye çalışan muhalefeti “ittifak halinde” rahatsız etmiş.' dedi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 10:03 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 10:14
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyla medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

Sn Cumhurbaşkanımızın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP’nin gerçek yüzünü ifşa etmesi, suret-i haktan görünmeye çalışan muhalefeti “ittifak halinde” rahatsız etmiş.

Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor.

Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP’linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o.

Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor.

Sn Cumhurbaşkanımızın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP’nin gerçek yüzünü ifşa etmesi, suret-i haktan görünmeye çalışan muhalefeti “ittifak halinde” rahatsız etmiş.


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