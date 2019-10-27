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Yılmaz Ateş 'Partim FETÖ'ye teslim oldu' dedi, CHP karıştı! Soruşturma başlattılar

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Ateş, canlı yayında partisinin FETÖ operasyonuna teslim olduğu yönündeki açıklamasının ardından partisince, kendisine inceleme başlatıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Katıldığı bir televizyon programında partisinin FETÖ operasyonuna teslim olduğu yönündeki açıklamasının ardından partisince, kendisine inceleme başlatıldı.
 
Yılmaz Ateş, şunları söylemişti: “MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.” 
 
(Akşam)

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