Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Katıldığı bir televizyon programında partisinin FETÖ operasyonuna teslim olduğu yönündeki açıklamasının ardından partisince, kendisine inceleme başlatıldı.

Yılmaz Ateş, şunları söylemişti: “MHP’yi ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum. Maalesef benim partim teslim oldu ama MHP ve Fenerbahçe, FETÖ terör örgütüne teslim olmadı. Eğer dik durabilseydik 15 Temmuz darbe girişimi de olmayacaktı.”

(Akşam)