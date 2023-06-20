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Partisinin geçmişini unuttu: CHP'nin tarihinde genel başkan istifası yok!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, partide istifa eden üç genel başkan olduğunu unutarak 'CHP tarihinde genel başkanın istifası veya imza ile gönderilmesi gibi bir şey yoktur.' ifadelerini kullandı.

20 Haziran 2023 Salı 07:42 - Güncelleme:
Partisinin geçmişini unuttu: CHP'nin tarihinde genel başkan istifası yok!
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurultay konusunun gündeme geldiğini belirtti.

Tarhan, "Kurultayda CHP olarak, özeleştiri vererek CHP genlerini yenilemeliyiz. Yani kan akışı daha iyi olmalı." dedi.

'CHP TARİHİNDE İSTİFA YOK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarıyla ilgili de konuşan Tarhan, "CHP tarihinde genel başkanın istifası veya imza ile gönderilmesi gibi bir şey yoktur, yeni aday çıkarsa yeni yarış olursa olabilir biz ona karar veremeyiz" ifadelerini kullandı.

CHP'DE ÜÇ GENEL BAŞKAN İSTİFA ETTİ

CHP Genel Başkanlığı yapan İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal istifa etmişti.

Baykal, 1999 ve 2010 yıllarında, Ecevit 1980 yılında, İnönü de 1972'de genel başkanlıktan istifa etti.

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