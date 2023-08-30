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''Partiyi dağıtacak kadar...'' Kılıçdaroğlu'ndan seçim yenilgisi itirafı

Seçim hezimetinin ardından koltuğu sallantıya giren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinden açıklamalar geldi. Yenilgi sonrası üzerlerinde ağır bir baskının oluştuğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bu baskının partiyi dağıtacak kadar sert bir şekilde yaşandığını itiraf etti.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:29 - Güncelleme:
''Partiyi dağıtacak kadar...'' Kılıçdaroğlu'ndan seçim yenilgisi itirafı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında, partisi tarafından hedef tahtasına kondu. 'İstifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, 2024 yerel seçimleri öncesinde 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.

7'li koalisyonda seçim hezimetinin ardından tartışmalar şiddetli bir şekilde sürüyor.

CHP'de 'değişim' söylemlerinin gölgesi altında devam eden kriz, eleştirileri yenilgiyi kabul etmeyen Kılıçdaroğlu etrafında topluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamalarda seçim hezimetini kabullenmemişti.

Bu kez Kılıçdaroğlu'ndan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

Serbestiyet yazarı Oral Çalışlar'a konuşan Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının ardından üzerlerinde ağır bir baskının oluştuğunu belirtirken, bu baskının partiyi dağıtacak kadar sert bir şekilde yaşandığını itiraf etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden birkaç gün sonra kamuoyu önünde hesap verip ve özeleştiri yapmaları gerektiğini belirtirken, "Herkesi bilgilendirici bir değerlendirme yapmamış olmamız bir eksiklik" dedi.

KURULTAY ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultay'da bir sorun yaşanmayacağını düşündüğünü ifade ederken, "Kurultay'da yönetim açısından bir sorun çıkmaz. CHP'de şu anda il ve ilçe örgütlerinin başındaki arkadaşlarımızın çoğu eski gençlik kollarında çalışanlar. Parti bu şekilde de yenileniyor" dedi.

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