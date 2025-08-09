Paşalimanı Adası'ndaki yangın kontrol altında

Yaklaşık 2 bin nüfuslu Paşalimanı Adası'ndaki Poyrazlı Mahallesi'ndeki arazide sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışan ekiplere vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleriyle destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü.

Çalışmalar sırasında jandarma ve belediye ekipleri de hazır bulundu.