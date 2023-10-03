Paşayeva için İstanbul'da anma programı düzenlendi

İSTAD'ın Kadıköy'deki binasında düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada Türk dünyasının ve Azerbaycan'ın sevilen, sayılan milletvekili Ganire Paşayeva'nın ebediyete intikalini anıyoruz. Kendisi sadece Azerbaycan'ın değil bütün Türk dünyasının milletvekiliydi. Türk dünyasına çok büyük emeği oldu. Vefatı sevenlerini üzdü, Hepimiz hüzün içerisindeyiz." dedi.

İSTAD Kadın Kolları Başkanı Nebahat Kirman ise merhum Paşayeva'yı "Türk dünyasının Asenası" olarak tanımladı.

Kirman, "Türkiye ile Azerbaycan arasında dostluğu her zaman arttırdı. Ölümü hepimizi derinden yaraladı. Onunla birlikte tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Programa Azerbaycan'ın İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) Genel Başkanı Adalet Turan, Paşayeva'nın yakınları ve İSTAD üyeleri katıldı.

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Ganire Paşayeva, 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.

Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanı'nın başına geçti.

Kısa süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste çeşitli görevlerde bulundu.

Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu Başkanlığını yürütüyordu.

Türkiye'de sayısız etkinliğe katılan, Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu.

Bekar olan Paşayeva, İngilizce ve Rusça biliyordu.