Pascal Nouma ROCS ile Gülümsüyor

Beyaz dişlere sahip olanlar hayata rahatlıkla gülümserken, diş renginden emin olamayanlar özgüven sorunu yaşıyor. Bu konudaki en etkili çözümlerden biri ise R.O.C.S. Sensation Whitening diş macunu ile geliyor. Siyah ambalajı ile fark yaratan ürünün Türkiye’deki tanıtım çalışmalarında ise ülkemizde sevilen isimlerden futbolcu, radyo programcısı, DJ ve oyuncu Pascal Nouma yer alıyor. Markanın Nouma ile hazırladığı birbirinden keyifli reklam filmleri sosyal medya üzerinden izlenebiliyor. Nouma , reklam filmlerinde sempatik tavırları ile beğeni toplarken, R.O.C.S. un dişleri beyazlatma gücü gözler önüne seriliyor.

Bembeyaz dişlerle çarpıcı ve göz alıcı gülüşlere sahip olmayı kim istemez? İlk kullanımdan itibaren etkisini gösteren R.O.C.S. Sensation Whitening diş macunu, içeriğindeki bitkisel özlerinden elde edilen Bromelin enzimi, özel granüller ve mineral takviyeleri ile dişlerinizi 1 haftada 1,5 tona kadar beyazlatmaya yardımcı oluyor. Diş macunu içeriği, renklenmenin tekrar oluşumunu engelliyor, dişlerin parlak ve beyaz görünümünü koruyor. Florür, kimyasal antiseptik ve kimyasal köpürtücü Sodyum Lauril Sülfat (SLS) içermeyen R.O.C.S. Sensation Whitening , son derece doğal ve sağlıklı bir diş beyazlığı deneyimi yaşatıyor.