Paşinyan'ın 'Türkofobi' kartı elinde patladı! 'Putin kurtarmaya gelmiyor'

star.com.tr 09 Ekim 2020 Cuma 23:06 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 23:16

ABD merkezli Foreign Policy dergisinde yayınlanan "Azerbaycan Dağlık Karabağ'da üstünlük kurdu" başlıklı yazıda, dikkat çeken ifadelere yer verildi. Söz konusu yazıda Paşinyan'ın Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğraması sonrasında içerisinde bulunduğu çıkmazı ve çaresizliği vurgulandı.

2018'de iktidara gelen Nikol Paşinyan, başlangıçta Azerbaycan'a karşı uzlaşmacı davranarak, tartışmalı konuları görüşmeye hazır bir muhatap olduğu izlenimini verdi. Paşinyan, Ermenistan'ın izole sosyoekonomik durumunu ve Rusya'ya ağır bağımlılığını iyileştireceğine dair sözler verse de bunları yerine getiremedi. Bu ön seçim vaatlerini yerine getiremeyen Paşinyan, görünüşte Ermeni iç siyasetinde ayakta kalması gereken irredentist milliyetçiliğin kurbanı oldu. Orada sıkışıp kalmış, o zaman kendi milliyetçi retoriğine rehin kalmış gibi görünüyor, bu da yerli Ermeni popülizmini ve militarizmini güçlendirdi. Bu irredentist milliyetçilik, nihayet sadece Paşinyan'ın selefleri gibi siyasi olarak manipüle ettiği Dağlık Karabağ meselesinde değil, Azerbaycan'ın dışındaki diğer komşulara da yayıldı.

- PUTİN, PAŞİNYAN'A SEMPATİ DUYMUYOR

Gerginliğin, 1980'lerde Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarına el konulmasıyla başladığı ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, milliyetçi söylemlerle müzakereyi reddederek kendine fazla güvendi. Putin, onu kurtarmaya gelmiyor.

Çatışma tırmanırken Paşinyan'ın bir (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin sorunu var. Paşinyan muhalefetteyken, Ermenistan'ın Rusya'ya bağımlılığını ve Rusya'nın Ermenistan'ın zayıflığı ve izolasyonundan faydalanmasını eleştirdi.

Sonuç olarak Putin, Paşinyan'a pek sempati duymuyor. Rus medyası ona her zaman nazik davranmadı. "

Yazıda, Rusya'nın Minsk Grubu eşbaşkanı olarak, Ermenistan'ın ikinci büyük şehri Gümrü'de 3 bin askeri barındıran bir askeri üssün yanı sıra başkent Erivan yakınlarındaki hava üssüne sahip olmasına rağmen Ermenistan'a açık siyasi ve askeri destek vermekten kaçınarak, siyasi dengesini sürdürdüğü belirtildi.

- TÜRK İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI OLAYLARI AZERBAYCAN LEHİNE ÇEVİRDİ



Türkiye'nin, Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını geri alma mücadelesine her zaman destek verdiği vurgulanarak, "Türk insansız hava araçları, olayları Azerbaycan lehine çeviren önemli bir faktördü. Azerbaycan'da artık daha önce sahip olmadığı füze bataryaları ve özellikle Rusya'dan gelen uzun silahlar var. Türkiye'den gelen bu yeni insansız hava araçlarıyla , bazı kayıplara rağmen Ermeni tanklarını ve diğer unsurlarını cezalandırıyor." ifadeleri kullanıldı.

- PAŞİNYAN'IN 'TÜRKOFOBİ' HAMLESİ

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın bağlar göz önüne alındığında, Paşinyan'ın kendisi Türkofobi kartını ve hatta dini kartı oynadı ve Hıristiyan Ermenistan ile Müslüman Azerbaycan arasındaki çatışmanın bir medeniyetler çatışması olduğunu öne sürecek kadar ileri gitti . Tüm bunlar belli bir çaresizliğe işaret ediyor gibi görünüyor."

star.com.tr