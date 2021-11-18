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Patates yüklü kamyona çarpan araçtaki baba ve oğlu olay yerinde can verdi

Mardin'de park halindeki patates yüklü kamyonete çarpan otomobildeki baba ve oğlu hayatını kaybetti.

DHA18 Kasım 2021 Perşembe 18:38 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:38
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Kaza, öğlen saatlerinden Mardin Kızıltepe karayolu üzerinde meydana geldi. Kızıltepe'den Nusaybin ilçesi istikametine giden Selviç Aydın yönetimindeki 47 AY 545 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki patates yüklü kamyonete çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışmış halde bulunan ve yaşamlarını yitirdikleri belirlenen Selviç Aydın ile oğlu Şeyhmus Aydın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Baba ile oğlu, ambulansla Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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