19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,715
  • 6,3315
  • 270.123
  • 107529
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Patenci çocuğa, otobüs şoföründen dayak!

Antalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Dokuma Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen bir şehir içi yolcu otobüsüne yaşları 10 ile 12 arasındaki 3 patenli çocuk tutundu. Çocukların otobüse tutunduğunu gören şoför ise bir süre ilerledikten sonra kenarda beklemeye başladı. Çocukların sağdan geldiğini gören şoför hızla aracından inerek çocukların üzerine yürüdü. Şoför, çocuklardan birini bir tokatla yere düşürüp tartaklamaya başladı. Çocuğun sağ kolundan havaya kaldıran şoför, daha sonra yere yatırıp yeniden yumruk attı. Çevredeki esnafın tepkisi üzerine şoför, çocuğu eliyle kaldırıp savurdu.
İddiaya göre şoför, araya girmeye çalışan çevredeki esnafa da hakaret etti. Hakaretlerin devam etmesi üzerine şoföre esnafın tepkisi de sert oldu. Şoför, daha sonra araya girenlerin ayırmasıyla olay yerinden otobüsüyle uzaklaştı.
 
Tüm bu yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
 
Dayak anı kamerada
 
Görüntülerde otobüsün beklemeye başlaması, çocukların gelmesi ve şoförün çocuklardan 1'ine saldırması yansıyor. Çocuğun yere yatıran şoförün yumruk atması ve çevre esnafın da araya girmesi anbean görüntülere yansıdı.
 

Ünlü aktör kızına dehşeti yaşattı! Sosyal medyada tepki yağdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak’ın kuzeyinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İstanbul'da hastanede yangın paniği

İstanbul'da hastanede yangın paniği

Adana'da kaldırımda EYP patladı

Adana'da kaldırımda EYP patladı

Evlatlık gittikleri İzlanda'da 30 yıl sonra gerçeği öğrendiler: Film gibi buluşma

Evlatlık gittikleri İzlanda'da 30 yıl sonra gerçeği öğrendiler: Film gibi buluşma

Korkunç olay: Avcı köpekleri hamile kadını öldürdü

Korkunç olay: Avcı köpekleri hamile kadını öldürdü

Ablanın kardeş feryadı

Ablanın kardeş feryadı

Genç kız tıka basa dolu yolcu minibüsünde böyle düştü

Genç kız tıka basa dolu yolcu minibüsünde böyle düştü
 

POPÜLER HABERLER

İşte 300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı!

İşte 300 bin TL ödülle aranan terörist ile beraberindekilerin yakalanma anı!

Bunu yiyen kışın üşümüyor, yapımı 3 gün sürüyor

Bunu yiyen kışın üşümüyor, yapımı 3 gün sürüyor

Skandal patladı! Büyük sırrın açığa çıkmasıyla ortalık karıştı

Skandal patladı! Büyük sırrın açığa çıkmasıyla ortalık karıştı

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA