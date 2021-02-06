Patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu

DHA 06 Şubat 2021 Cumartesi 13:33 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 13:33

Merkez Bağlar ilçesindeki Karacadağ Bulvarı'nda patenli 4 genç, sürücüsünün kırmızı ışıkta beklediği 42 AH 642 plakalı kamyonetin arkasına tutundu. Gençler, akrobatik hareketler yaparak, yolda ilerledi. Trafikteki başka sürücünün kendilerini görüntülediğini fark eden gençler, kapüşonla yüzlerini kapatmaya çalıştı. Trafiğin yoğun olduğu yolda kamyonete tutunarak, tehlikeli yolculuğu sürdüren gençlerden biri, görüntülenmemek için aracın yan tarafına tutundu.

Sürücülerden bazıları, tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, bazıları da şaşkınlıkla gençleri izledi. Patenli gençler, kamyonetin kavşaktan yan yola girmesiyle gözden kayboldu.