İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9478
  • EURO
    6,5625
  • ALTIN
    297.647
  • BIST100
    121566
Güncel

Patisi kopan köpek yavrusuna cerrahi müdahale

Iğdır'da bir aracın çarpması nedeniyle yaralanan ve patilerinden (ön ayak) biri kopan köpek yavrusu ameliyat edildi.

AA24.01.2020  14:44 - Güncelleme: 24.01.2020  14:44

Iğdır Üniversitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Cavit Polat, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Emniyet Kavşağı'nda, yerde yatan yavrusunun başında bekleyen köpeği fark etti.

Polat, patilerinden birinin koptuğunu gördüğü köpek yavrusunu aracına alarak Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Burada veteriner hekimlerin muayene ettiği köpeğin ön patisinin üzerinden araç lastiğinin geçmesi sonucu ezilme ve kemik yapısının tahrip olduğu tespit edildi.

Hastanenin başhekimi Gökhan Koçak tarafından cerrahi müdahile yapılan köpek, iyileşene kadar koruma altına alındı.

Yaralı halde bulduğu köpeği tedavi ettiren Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akan trafiğe rağmen yavrusunun başından ayrılmayan anne köpeğin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Götürdüğümüz hastanede Gökhan hocamız sağ olsun hemen müdahale etti. Köpeğin ezilen ve kopan patisine müdahale yapıldı. 2 aylık kısa bir sürede tamamen iyileşmiş olacak. Şu anda üniversitemizin bahçesinde kendisine bir kulübe yaptık, iyileşene kadar bakacağız. Beni en çok üzen şu anda annesinden ayrılmış olması, bir şekilde annesiyle buluşturacağız." dedi.

Bakan Koca duyurdu: '24 saat nöbet' uygulaması devrede

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!
ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Termal kameralarla tarandı!
Termal kameralarla tarandı!

Termal kameralarla tarandı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.