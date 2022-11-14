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Patlamada yaralananlar o anları anlattı: Çocuk arabasına sarıldım ama bizi çok uzağa fırlattı

İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında yaralananların bir kısmı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamada kızı ve eşi yaralanan Tamer Sinan 'Müthiş bir gürültü oldu. Çocuk arabasına sarıldım ama bizi çok uzağa fırlattı. Çocuğum elimde hastaneye kadar koştum' dedi. Patlamada yaralanan Ahmet Mert ise kargaşayla kaçtığını, kendi imkanlarıyla hastaneye geldiğini ifade etti.

DHA14 Kasım 2022 Pazartesi 13:24 - Güncelleme:
Patlamada yaralananlar o anları anlattı: Çocuk arabasına sarıldım ama bizi çok uzağa fırlattı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavileri devam edenler yaşananları anlattı. Yaralılar, patlama anında büyük kargaşa yaşandığını ve kendi imkanlarıyla hastaneye geldiklerini belirtti.

"ÇOCUK ARABASINA SARILDIM AMA BİZİ ÇOK UZAĞA FIRLATTI"

Patlama sırasında İstiklal Caddesi'nde gezen 27 yaşındaki Ahmet Mert "Arkadaşımla beraber geziyorduk, bir anda patlama oldu. Kargaşayla hemen ara sokağa geçtik. Kendi imkanlarımızla hastaneye geldik" dedi.

Patlamada kızı ve eşi yaralanan Tamer Sinan ise "10 senedir İstiklal Caddesi'ne gelmiyorduk. Alışveriş yaparız diye geldik. Müthiş bir gürültü oldu. Çocuk arabasına sarıldım ama bizi çok uzağa fırlattı. Çocuğum elimde hastaneye kadar koştum. Sonra motorlu birisi beni hastaneye yetiştirdi. Şanslı sayılırız" diye konuştu.

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