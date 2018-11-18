Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli’de patlayan çamaşır kurutma makinesi evi küle çeviriyordu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 6 katlı binanın en üst katında bulunan evde çamaşır kurutma makinesinin patlaması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Marmara Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elif Y. isimli bir kadın, 1 yaşındaki G.Y. isimli bebeğiyle 6 katlı binanın en üst katında bulunan evdeyken, yıkadığı çamaşırları kurutmak için çamaşır odasında bulunan çamaşır kurutma makinesini çalıştırdı. Elif Y. bir süre çalışan çamaşır kurutma makinesinde dumanlar çıktığını fark etti. Dumanları fark eden Elif Y., bebeği G.Y. ile birlikte evden çıkarak komşularından yardım isterken, makinenin bir anda patlaması ile evin çamaşır odasını alevler sardı.
 
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
 
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA