Patlayıcıları gömdüğü yerleri görüntüleyip PKK'ya göndermiş

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 30 paket halinde 28 kilo 60 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında terör örgütü PKK/KCK kuryesinin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1,5 yıldan 34,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Elazığ-Malatya kara yolundaki polis kontrol noktasına giriş yapan bir otomobil sürücüsünün çelişkili bilgiler vermesi ve tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine araçta arama yapıldığı, yakıt deposu kapağı incelendiği sırada araç sürücüsü Ali Rıza Ü'nün görevli memura mukavemet göstererek kaçtığı ve kovalamaca sonucu yakalandığı ifade edildi.

Yakıt deposunda yapılan aramada 30 paket halinde 28 kilo 60 gram "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı ve çeşitli düzenekler ele geçirildiği aktarılan iddianamede, araç sürücüsünün emniyette etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiği kaydedildi.

Şüphelinin ifade ve yer gösterme işlemleri sonucu toprağa gömülü halde Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da ise 24 kilo 354 gram patlayıcı bulunduğu aktarılan iddianamede, terör örgütü PKK/KCK adına kuryelik yapan Ali Rıza Ü'nün, patlayıcıları temin etmesi, keşif yapması, patlayıcıların yerlerini video kaydına alması ve sevkiyatı detaylarıyla anlatıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen Ali Rıza Ü, terör örgütü PKK/KCK adına kuryelik yaptığını, yakalanmadan önce de farklı araçlarla başka illere patlayıcı madde götürdüğünü ve gömdüğünü belirtti.

- ÖNCEDEN KEŞİF YAPMIŞ

Terör örgütünün kırsal alan sorumlularından "Halit" kod adlı kişiyle görüştüğünü anlatan Ali Rıza Ü, "Yakalandığım gün elde edilen patlayıcıları İstanbul'a götürerek gömme talimatı aldım. Geçmiş dönemlerde de adıma kayıtlı diğer araçlarla Çankırı ve Antalya'ya bomba malzemesi götürüp gömdüm." ifadelerini kullandı.

Şüphelinin terör örgütü PKK/KCK içerisinde yoğun faaliyet yürüttüğü, örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu, örgüt tarafından verilen talimatları sorgulamaksızın yerine getirdiği vurgulanan iddianamede, şu bilgiler verildi:

"Şüphelinin 'Şahin' kod isimli örgüt mensubunun talimatıyla Mardin Kızıltepe'de bulunan bomba malzemelerini şüpheli Berzan Ç. ile beraber 'Mamo' kod adlı şüpheli Zeyyat A'dan teslim aldığı, bu malzemeleri kendi evinde sevkiyata uygun olacak şekilde hazırladığı ve farklı zaman aralıklarında Antalya-Kemer ve Çankırı'ya yerleştirdiği belirlenmiştir. Şüphelinin patlayıcı yerleştirdiği yerlerde, önceden keşif işlemleri gerçekleştirmiş ayrıca malzemelerin yerleştirildiği mekanların video çekimini yaparak örgüt mensuplarına teslim etmiş, son olarak da İstanbul'a patlayıcı madde sevkiyatı sırasında bu malzemelerle suçüstü yakalanmıştır."

- PATLAYICILAR ARACA SIĞMAMIŞ

İddianamede ifadesine yer verilen Şüpheli Özcan Ö. ise Ali Rıza Ü'nün kendisine ehliyetinin olmadığını bu nedenle Ankara'ya beraber gitmeyi teklif ettiğini savunarak, şöyle devam etti: "Ben de kabul ettim ve yola çıktık. Ankara-Çankırı yol ayrımına geldiklerinde Ali Rıza bana Çankırı'ya sür dedi. Çankırı girişte Ali Rıza Ü. 'doğa ne güzel' diyerek video çekmeye başladı. Çankırı'ya girdikten sonra Ali Rıza telefoncudan hafıza kartı aldı. Biraz dinlendikten sonra tekrar yola çıktık. Ali Rıza 'vaktimiz var biraz daha gezelim' dedi ve beni tekrar Çankırı ile Kırıkkale yoluna yönlendirdi. 15-20 kilometre geri gittikten sonra döndük, dönüş sırasında Ali Rıza tekrar video çekmeye başladı. Sonda Kastamonu'ya gittik. Ali Rıza'nın akrabasının evinde biraz kaldıktan sonra Ankara'ya doğru yola çıktık. Çankırı merkezden geçerken Ali Rıza tekrar video çekimi yaptı. Daha sonra da Diyarbakır'a döndük."

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheli Berzan Ç. ise Antalya'daki patlayıcı maddeleri Ali Rıza Ü. ile gömdüklerini anlattı.

Ali Rıza'nın daha önce Kemer'de patlayıcı maddenin gömüleceği yeri keşifle belirlediğini aktan Berzan Ç, şunları kaydetti: "Keşfe ben katılmadım ancak malzemeyi götürüp, belirlenen araziye birlikte sakladık. Bu işlemi yaparken ikimiz de eldiven kullandık. Ben araçtan patlayıcının çıkarılmasına yardım ettim, benzin kokusundan başım döndüğü için oturdum, Ali Rıza malzemeyi alıp saklayacağı yere götürdü. Bildiğim kadarıyla Ali Rıza'nın Türkiye'nin çeşitli yerlerine gömmüş olduğu patlayıcı malzemelerin tamamı baştan beri kendisi tarafından alınmıştı. Ben malzemelerin alındığı Mardin Kızıltepe'deki köyde patlayıcının kalmadığını düşünüyorum. Zira biz ilk görüşmeye gittiğimizde clio araçla gitmiştik, bize oradakiler 'bu araca sığmaz, doblo ya da connet tarzı bir araç getirmeniz lazım' diye söylediler. İkinci gidişimizde Ali Rıza beni uzak bir yerde bekletmiş ve yalnız gitmişti."

- "PATLAYICILAR YPG'DEN"

Patlayıcıları Mardin Kızıltepe'de sınıra yakın bir köyden aldıklarını anlatan Berzan Ç, "Köyün hemen dışında mısır tarlalarının içinde bir eve geçtik. Bu evde 2 Suriyeli ile 'Mamo' kod isimli kişi vardı. Hatta arkadaşlar 'ülkenizi savaşta bırakıp niye geldiniz' şeklinde takıldılar. Ben bu şahısların Suriyeli Arap olduklarını düşünüyorum, zira tenleri de onu gösteriyordu. Ayrıca hatırladığım kadarıyla biri diğerine cümle içerisinde 'Arapsın ne olacak' tarzında bir şey söyledi. Kendi aralarında ve bizle Türkçe konuştular ancak Türkçeleri bozuktu, sonradan öğrenildiği belliydi." ifadelerini kullandı.

Berzan Ç, patlayıcıların nasıl temin edildiğine ilişkin ise şunları anlattı:

"Malzemeler sınıra çok yakın olduğu için Suriye tarafından gelmiştir. Hatta bu olaydan 4-5 gün kadar sonra Ali Rıza'nın evine gittiğimde 'Şiyar' kod isimli kişi de oradaydı. Ali Rıza 'bu patlayıcılar nerede imal ediliyor' diye sorduğunda 'Suriye'de bunun makineleri var' dedi. Ben bu nedenle patlayıcıların Suriye'de imal edilip, muhtemelen sınırdaki tünellerden geçirilmek suretiyle getirildiğini düşünüyorum. Suriye'de o bölge daha ziyade YPG kontrolünde olduğundan, onlar tarafından gönderilmiş olabilir."

- OLAY

Polis ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine bir otomobili durdurmuştu. Araçtaki aramada, yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 60 gram patlayıcı, 2 alıcı anahtar, üzerinde tuş takımı ve kullanım bilgileri bulunan verici cihaz ile 5 elektrikli fünye ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen, aralarında araç sürücüsü Ali Rıza Ü'nün de bulunduğu 9 zanlı tutuklanmış, 5 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, araçta ele geçirilen patlayıcının, "çok kuvvetli askeri mühimmat" sınıfında bulunan "RDX ve PENT" karışımı plastik patlayıcı olduğu belirlenmişti.

Patlayıcı yüklü aracı kullanan şüphelinin ifadeleri doğrultusunda toprağa gömülü halde Çankırı'da 42 kilo 994 gram, Antalya'da ise 24 kilo 354 gram patlayıcı ele geçirilmişti.

Şüphelinin Suriye'den getirilen plastik patlayıcıyı Mardin Kızıltepe kırsalında teslim aldığı ve İstanbul'a götürmek istediği tespit edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.