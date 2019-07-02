Patoz makinesine kolunu kaptıran kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Tut ilçesinde patoz makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bülent Gültekin (20), Taşlıca köyünde ailesiyle tarlada çalıştığı sırada bir traktörün arkasına takılı patoz makinesine kolunu kaptırdı.
Ağır yaralanan Gültekin, yakınlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gültekin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gültekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.
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