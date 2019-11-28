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Patrik Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evindeki hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce, Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şüpheliler takibe alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızların, Kartal Dragos'ta bir villadan hırsızlık yapmaya çalıştığı tespit edildi.

Hırsızları suçüstü yakalamak için harekete geçen polis ekiplerine ateş açılması üzerine yaşanan çatışma sonucu, 1'i yaralı 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Yaralanan şüpheli, hastanede tedavi altına alındı.

- Vali Ali Yerlikaya, emniyet mensuplarına teşekkür etti

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, operasyona katılan emniyet mensuplarına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiği bildirildi.

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