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Patronlarını domuz bağıyla bağlayıp işkence yaptılar

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal İkizce Mahallesinde küçükbaş hayvan üreticisi Ramazan Bulut, işe aldığı iki çoban tarafından domuz bağıyla bağlanarak işkenceye uğradı. Patronlarını ahırda çırılçıplak soyarak tehdit eden 2 kişi, Bulut'un 80 bin lirasını alarak, kendilerini Bodrum Güvercinliğe kadar zorla bıraktırdı.

  • İHA
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Olay geçtiğimiz hafta İkizce Mahallesinde yaşandı. Küçük baş hayvan üreticisi Ramazan Bulut İkizce'de sürüsüne bakması için bir arakadaşının tavsiyesi üzerine 2 genci işe aldı. Çoban olarak işe başlayan 2 kişi, işe başladıktan 4 gün sonra patronları Ramazan Bulut'u çiftlik evinde domuz bağı atarak bağladı. Ardından patronlarını ahıra kapatan zanlılar, Ramazan Bulut'un kimlik bilgilerini alarak internet bankacılığından  hesabında parası olup olmadığına baktılar. 2 zanlı hesapta para göremeyince Bulut'a işkence yaptı.
 

BODRUM'A KADAR KORKUNÇ YOLCULUK

 
Çiftlik evinde işkence gördüğü süreci anlatan Ramazan Bulut, "Beni evde domuz bağı ile bağlayıp çırılçıplak soydular ve fotoğraflarımı çektiler. Ahırda bana işkence yaptılar. Aynı gün toplu hayvan satışından kazandığım parayı bularak beni arabaya bindirdiler. El yapımı tüfek arabada başıma dayandı. Bodrum'a kadar bir tek polis noktasında aracı durdurmadılar. Yaşadığım korkunç saatlerde jandarma ya da polisin aracı durdurması için dua ettim. Fakat Güvercinliğe kadar gittik" dedi.

'KOS HAZIR MI' DİYE SORDULAR

 
Yolda 2 kişinin kendi aralarında konuşmalarını anlatan Bulut, "Birbirleriyle konuşurken 'Kos hazır mı' dediler birbirlerine. Diğeri de hazır dedi. Onları bıraktıktan sonra kolluk kuvvetlerine başvurursam beni geri gelip vuracaklarını söylediler" diye konuştu.
 

ELLERİNDE 8-9 ADET SAHTE KİMLİK VAR

 
Köye ilk geldiklerinde 2 çalışanı jandarmaya GBT taraması için götürdüğünü söyleyen Ramazan Bulut, "Beni bağladıktan sonra ellerindeki kimlikleri bana gösterdiler. Toplam 8-9 tane sahte kimlikle geziyorlar. İlk köye geldiğimizde jandarma kimliklerine bakarak bana temiz olduklarını söylemişti. Onları şikayet edersem farklı bir kimlikle yine gelir seni buluruz ve imha ederiz dediler bana" diye ifade etti.
 

10 GÜNDÜR BULUNAMADILAR

 
Yaşadığı korkunç olay sonrası psikolojik olarak çöküntüye uğradığını dile getiren Bulut, 2 suçlunun bir an önce yakalanmasını istiyor. Bulut, "10 gün oldu. Emniyete başvuru yaptım. Bu iki kişiden halen bir haber yok. Bu adamlar dışarda olduğu sürece uyku gözüme girmez. Can güvenliğim yok. Ben bu iki kişinin bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

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