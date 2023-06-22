Paw Guards yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı

Pati Koruyucuları üyesi bir kişinin, 18 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara karşı ölüm tehdidinde bulunduğu iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
"Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçunu işlediği tespit edilen B.A. isimli şüpheli, kimlik bilgilerinin belirlenmesinin ardından bugün gözaltına alındı.
Emniyete götürülen zanlının yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.