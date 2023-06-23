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Paw Guards yöneticisinden küstah sözler: Alenen devleti tehdit etti

Vatandaşlara tehditler savuran Paw Guards'ın yöneticilerinden Burak Arslan gözaltına alındı. Arslan'ın gözaltına alınmasından sonra sözde köpek destekçisi oluşumun yöneticilerinden Erkin Erdoğdu da sosyal medya hesabından canlı yayın açan Erdoğdu, 'Asıl kötülükle savaş yarın itibariyle başlayacaktır, asıl terör örgütünün kim olduğunu tüm kamuoyu ve devlete göstereceğiz.' ifadeleriyle vatandaşları ve devleti tehdit etti.

23 Haziran 2023 Cuma 00:21 - Güncelleme:
Paw Guards yöneticisinden küstah sözler: Alenen devleti tehdit etti
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Paw Guards'ın yöneticilerinden Burak Arslan geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir videoda "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu.

Arslan skandal çağrı sonrası yeni bir tehditte bulunarak, sosyal medyada başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları hedef aldı. Arslan, söz konusu çağrıyı yapanların telefonlarını yazılım ekipleriyle hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini iddia etti.

GÖZALTINA ALINDI

Bu olay sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, vatandaşı tehdit edip halk arasına kin ve nefret pompalayan Arslan hakkında inceleme başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda 'cinayet çağrısı' yapılan videoda yer alan şahısların kimlik bilgilerinin tespit edildiği ve Burak Arslan'ın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

ERKİN ERDOĞDU DA TEHDİTLER SAVURDU

Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin ardından yarın adli makamlara sevk edileceği belirtilirken, bir tehdit dili de yine Paw Guards'ın yöneticilerinden biri olan Erkin Erdoğdu'dan geldi.

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Erdoğdu, "Asıl kötülükle savaş yarın itibariyle başlayacaktır, asıl terör örgütünün kim olduğunu tüm kamuoyu ve devlete göstereceğiz." ifadeleriyle tehditler savurdu.

  • Paw Guards
  • Erkin Erdoğdu
  • Burak Arslan

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