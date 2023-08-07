Paw Guards yöneticisinden küstah tehdit: İbret-i alem yapacağız

İstanbul Valiliği başıboş sokak hayvanları sorununu çözmek için harekete geçti.

İstanbul Valisi Davut Gül geçtiğimiz günlerde sokak hayvanları problemine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Vali Davut Gül yaptığı açıklamada sokak hayvanlarıyla ilgili olarak belediyelerin görevini yapması gerektiğini vurgulayarak "Sahipsiz hayvan diye bir problemimiz de kalmamış olacak." ifadelerini kullandı.

Dünyanın hiçbir yerinde sahipsiz hayvan olmadığını ifade eden Gül şu açıklamada bulundu:

"Sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, insanlara zarar verirse de "ya olabilir" hoşgörü lüksümüz yok. Belediyelere kanunen bir görev verilmiş. Görevini yapacaklar. Belediyeler görevini yaptığında konuştuğumuz problemlerimizin yüzde doksanı ortadan kalkmış oluyor. Ama belediye görevini yapmazsa vatandaşlar yapmazsa bunlara dokunmak gerekiyor işte. "O da bir can" dendiğinde bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor, can kayıpları oluyor.

Ben şahit oldum Gaziantep'te. Bu yasaklılardan bir tanesi dört yaşındaki çocuğun kafatasını yemişti. Şimdi bu hayvanseverlikle, hoşgörü ile normal karşılayabileceğimiz bir mesele değil. Köpeklerin, hayvanların birer sahibi olacak. Bunları sevenler de bunları sahipleneceklerdir. Onun dışındakileri de belediyeler kısırlaştıracak. Görevini yapacak. Dolayısıyla hem belediyeler, hem hayvanseverler, hem vatandaşlar görevini yaptığında ortada sokak hayvanları, dediğim gibi sahipsiz hayvan diye bir problemimiz de kalmamış olacak."

PAW GUARDS YÖNETİCİSİNDEN KÜSTAH ÇIKIŞ

Gül'ün açıklamaları sonrası başıboş sokak köpeği tehdidinin savunucularından Pati Koruyucuları Derneği (Paw Guards) yöneticisi Erkin Erdoğdu büyük bir skandala imza attı.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NE TEHDİT...

İstanbul Valisi Davut Gül'ün istifa etmesini isteyen Erdoğdu hem Gül'ü hem de İstanbul'daki İlçe Belediye Başkanlarını tehdit etti.

Sokak hayvanları savunucularına çağrı yapan Erdoğdu, Vali Gül'e tepki göstermeyen sayfaların takipten çıkılması gerektiğini söyledi.

"TOPLATMAYACAĞIZ"

Erdoğdu tehditlerini şu sözlerle devam ettirdi:

"İstanbul Valisi bu sözlerini düzeltmezse 'istifa' etiketi açacağız. Kimseden korkmuyoruz. Sen susarsan o susarsa ben susarsam kimse konuşamayacak hale gelecek. Sokak hayvanlarını toplayacaklar. Ben de diyorum ki; Toplatmayacağız. Kanundan bihaber vali olmaz olamaz."

"VALİLİĞE YÜRÜRÜZ"

İstanbul Valisi Davut Gül'e tepki gösterilmesi için çağrı yapan Erdoğdu, "Biz Ankara'da yapmayı düşündüğümüz mitingin ibresini İstanbul'a çevirebiliriz. Bir düzenleme gelmez ise İstanbul Valiliğine yürümeye de varız sayın valim. Kendinize gelin bu açıklamanın düzeltilmesini sağlayın" dedi.

O BELEDİYELERİ İBRET-İ ALEM YAPACAĞIZ

Bazı belediyelerin bu çıkışın karşısında duracağını söyleyen Erdoğdu, başıboş köpekleri toplayacak belediyeleri de tehdit etti.

Seçimlerin yaklaştığını söyleyen Erdoğdu, "O belediyeleri ibret-i alem yapacağız. O belediyeler bunu unutmasın. İki elimiz o belediyelerin yakasında olacak." dedi.

İLK VUKUATLARI DEĞİL

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Paw Guards ile ilgili vahim iddialar da gündeme gelmişti. Bölgede hayvanlara yardım ettiğini söyleyen kuruluşun, denetimi altındaki barınaklara bağışlanan TIR'lar dolusu malzemeyi hayvanlara vermediği, bunun yerine onları ekmekle beslediği iddia edilmişti. Kahramanmaraşlı hayvanseverler, bu kuruluşun cins kedi ve köpekleri toplayarak satmaya çalıştığını iddia etmişti.