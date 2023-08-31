İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2023 Perşembe / 14 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7024
  • EURO
    29,1089
  • ALTIN
    1669.45
  • BIST100
    7939.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Paw Guards''ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı
Güncel

''Paw Guards''ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı

Hakkında 59 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan, hayvan hakları ve yardım platformu 'Paw Guards'ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu tutuklandı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 12:37 - Güncelleme:
''Paw Guards''ın yöneticisi Erkin Erdoğdu tutuklandı
ABONE OL

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hayvan hakları savunuculuğu adıyla dolandırıcılık ile tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından hakkında 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erdoğdu'nun yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sosyal medya hesaplarını takibe alan polis, Erdoğdu'nun saklandığı adresi belirledi. Evden çıktığı sırada kendisini gözaltına almaya gelen Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini fark eden ve kaçmaya çalışan Erdoğdu, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra çok sayıda suçtan arandığı da öğrenilen Erkin Erdoğdu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

  • Paw Guards
  • hayvan hakları
  • Erkin Erdoğdu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.