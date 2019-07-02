30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6513
  • 6,3808
  • 251.362
  • 99.735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Paylaşımlar inanç ve değerlere saldırıdır

CHP’li belediyelerin kurumsal hesaplarından sapkınların sözde onur yürüyüşüne verdikleri desteğe tepki yağdı: Ayıp, sorumsuzluk ve edepsizce. Paylaşımlar, toplumun inanç ve değerlerine saldırıdır.

  • STAR ANKARA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP’li belediyelerin eşcinsellerin “onur yürüyüşü”ne verdiği kurumsal desteğe toplumun her kesiminden tepki yağdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Aile, dünümüz, bugünümüz, yarınımız” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bireylerin milli ve manevi değerlerle kimliklerini oluşturduğu aile, toplumları yarına taşıyan en güçlü yapıdır” diye konuştu.Yerel seçimlerden sonra CHP’li belediyelerin ilk ortak ve kurumsal icraatı sapkın fikir ve yaşam tarzlarına destek oldu. CHP’li onlarca belediyenin kurumsal sitelerinde “LGBTİ Onur Yürüyüşü”ne tam destek verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürüyüşün yasaklanmasına ilişkin bir soruya “Her türlü gösteri ya da haklarını arama, mücadele etme noktasındaki özgürlüklerine saygı duyan bir belediye başkanı  olacağız” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise  “birlikte yürümek dileğiyle” mesajını paylaştı. CHP’li belediyelere toplumun her kesiminden tepki geldi:

AİLE GELECEĞİN TEMİNATIDIR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Aile, dünümüz, bugünümüz ve yarınımız. Toplumumuzun yapısını korumak ancak milli ve manevi değerlerimizi bizden sonraki nesillere aktarmak ile mümkün.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Bireylerin milli ve manevi değerlerle kimliklerini oluşturduğu aile, toplumları yarına taşıyan en güçlü yapıdır. Nesli korumak, aileyi korumakla mümkündür. Ailemiz, geleceğimizin teminatıdır.

UTANÇ VERİCİ PAYLAŞIM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Çanakkalemizin; böyle bir konuyla gündeme gelmesi son derece üzüntü vericidir. Bunun belediyenin kurumsal hesabından yapılıyor olması utanç vericidir. Belediyeler toplumları zedeleyen böylesi bir konuyu pazarlamaya çalışamazlar. Bu bir ayıptır. Bu sorumsuz ve edepsiz yaklaşımı Çanakkale’nin evlatlarına havale ediyoruz.

NESLİN DEVAMINA SALDIRI

KADEM: Sosyal medyada, CHP belediyeleri tarafından eşcinselliği öven ve meşrulaştıran mesajlar yayınlanmaya başlandı. Tek bir elden hazırlandığı ve planlı bir işaretle başlatıldığı fark edilen bu eylemler kabul edilemez. Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekleği dışındaki sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımlar, neslin devamına, toplumun inanç ve değerlerine saldırmaktır.

Afganistan´ın başkenti Kabil´de terör saldırısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak, ülkedeki Haşdi Şabi bürolarını kapatacak

Irak, ülkedeki Haşdi Şabi bürolarını kapatacak

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret

Filistin Ulusal Konseyi İsrail'in tünel açmasını kınadı

Filistin Ulusal Konseyi İsrail'in tünel açmasını kınadı

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Korkunç cinayetin sırrı çözüldü

Korkunç cinayetin sırrı çözüldü

'Baştan aşağı gerçek dışı ve hayal ürünüdür'

'Baştan aşağı gerçek dışı ve hayal ürünüdür'

1,5 aylık hamile Başak'tan bir haftadır haber alınamıyor

1,5 aylık hamile Başak'tan bir haftadır haber alınamıyor
 

POPÜLER HABERLER

Araç muayene istasyonunda elektroşoklu , tekmeli tokatlı kavga

Araç muayene istasyonunda elektroşoklu , tekmeli tokatlı kavga

İslam bilginlerinin icatları bu müzede

İslam bilginlerinin icatları bu müzede

Dikkat! Günde 5 bardaktan fazlası zarar

Dikkat! Günde 5 bardaktan fazlası zarar

800 bin kişi ziyaret etti, ARMY-2019...

800 bin kişi ziyaret etti, ARMY-2019...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA