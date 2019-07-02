Paylaşımlar inanç ve değerlere saldırıdır

CHP’li belediyelerin eşcinsellerin “onur yürüyüşü”ne verdiği kurumsal desteğe toplumun her kesiminden tepki yağdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Aile, dünümüz, bugünümüz, yarınımız” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bireylerin milli ve manevi değerlerle kimliklerini oluşturduğu aile, toplumları yarına taşıyan en güçlü yapıdır” diye konuştu.Yerel seçimlerden sonra CHP’li belediyelerin ilk ortak ve kurumsal icraatı sapkın fikir ve yaşam tarzlarına destek oldu. CHP’li onlarca belediyenin kurumsal sitelerinde “LGBTİ Onur Yürüyüşü”ne tam destek verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürüyüşün yasaklanmasına ilişkin bir soruya “Her türlü gösteri ya da haklarını arama, mücadele etme noktasındaki özgürlüklerine saygı duyan bir belediye başkanı olacağız” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “birlikte yürümek dileğiyle” mesajını paylaştı. CHP’li belediyelere toplumun her kesiminden tepki geldi:

AİLE GELECEĞİN TEMİNATIDIR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Aile, dünümüz, bugünümüz ve yarınımız. Toplumumuzun yapısını korumak ancak milli ve manevi değerlerimizi bizden sonraki nesillere aktarmak ile mümkün.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Bireylerin milli ve manevi değerlerle kimliklerini oluşturduğu aile, toplumları yarına taşıyan en güçlü yapıdır. Nesli korumak, aileyi korumakla mümkündür. Ailemiz, geleceğimizin teminatıdır.

UTANÇ VERİCİ PAYLAŞIM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Çanakkalemizin; böyle bir konuyla gündeme gelmesi son derece üzüntü vericidir. Bunun belediyenin kurumsal hesabından yapılıyor olması utanç vericidir. Belediyeler toplumları zedeleyen böylesi bir konuyu pazarlamaya çalışamazlar. Bu bir ayıptır. Bu sorumsuz ve edepsiz yaklaşımı Çanakkale’nin evlatlarına havale ediyoruz.

NESLİN DEVAMINA SALDIRI

KADEM: Sosyal medyada, CHP belediyeleri tarafından eşcinselliği öven ve meşrulaştıran mesajlar yayınlanmaya başlandı. Tek bir elden hazırlandığı ve planlı bir işaretle başlatıldığı fark edilen bu eylemler kabul edilemez. Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekleği dışındaki sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımlar, neslin devamına, toplumun inanç ve değerlerine saldırmaktır.