11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Paylaşımları ele verdi! Kıskıvrak yakalandı

Avlanması yasak olan kuş türlerini yakalayarak, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıp sattığı iddia edilen zanlı, bir yıl önce çekildiği görüntülerden tespit edilerek Silivri'de yakalandı.

AA11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, sosyal medya platformlarında, yabancı uyruklu kişilerin, avlanması yasak olan doğan ve şahin türü kuşları yakalayıp yasa dışı yollarla yurt dışına çıkartarak sattığı yönündeki paylaşımlar üzerine çalışma yapıldı.

1 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Görüntülerde yer alan ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli A.E'nin, 10 Ağustos'ta Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalandığı anlaşıldı. Yaklaşık bir yıl önce çekildiği tespit edilen görüntülerdeki kuşların, şüpheli A.A. tarafından İstanbul'a götürülürken dinlenmeleri amacıyla A.E'ye bırakıldığı belirlendi.

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Şüpheli A.A. Silivri'deki ikamet adresinde yakalanırken, evde yapılan aramalarda kuşların tartıldığı 1 tartı, kuş yakalamak ve tutmak için kullanılan 3 eldiven, yabani kuşların gözlerinin kapatıldığı 72 kuş başlığı, 1 havalı tüfek ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılan şüphelinin adliyeye çıkarılması bekleniyor.

