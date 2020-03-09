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Pazarcıların kavgası kanlı bitti

Bilecik'te komşu iki pazarcı arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönünce iki kişi yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı alanda geniş çaplı incelemeler başlatırken, güvenlik kamerasının önünde olay sonrası güvenlik kamerasının çalışmadığı öğrenildi.

IHA09 Mart 2020 Pazartesi 12:33 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 12:33

Alınan bilgilere göre; Bilecik’te her hafta Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarın tuhafiye ayakkabıcı tezgâhı kuran Ekrem Çetintaş ile giyim malzemesi satan Nuri Çakıcı arasında yer tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönünce ikili birbirlerine sopa ve demirlerle vurmaya başladı. İkili çeşitli yerlerinden yaralanırken, kavgayı diğer pazarcı esnafı ayırdı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı alanda geniş çaplı incelemeler başlatırken, güvenlik kamerasının önünde olay sonrası güvenlik kamerasının çalışmadığı öğrenildi.

Olayı gören bir pazarcı esnafı, tezgâhların açıldıktan sonra şahısların birbirlerine girdiğini anlatarak, "Biz araya girdik, ayırdık. İki yaralı vardı. Kavga edenler 4 kişiydi. 2 oradan 2 buradan" dedi.

Öte yandan Nuri Çakıcı’nın 2 hafta önce şuan tezgâh açtığı yeri 1 yıllığına kiraladığı, o yere de Ekrem Çetintaş daha önceden belediye haftalık kira bedeli ödeyerek tezgâh açtığı öğrenildi.

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