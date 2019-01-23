'Genç Çiftçi' desteğiyle üretici oldu, ayda 20 bin TL kazanıyor

Semt pazarlarında sebze meyve satarak geçimlerini sağlayan İbrahim ve Fatma Acar çiftinin, 2017 yılında Bakanlığa yaptığı hibe desteği başvurusu olumlu sonuçlandı.

Aldıkları 30 bin lira hibe destekle Edebey Mahallesi'ndeki evlerinin yanında bulunan 100 metrekarelik arazide örtü altında istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan girişimciler, zaman içinde yaklaşık 45 bin lira maliyetle kurdukları seranın büyüklüğünü iki katına çıkardı. Bir yılda 48 ton mantar yetiştiren Bursalı çift, ürünlerini semt pazarlarındaki tezgahlarında satıyor.

İbrahim Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarcılıkla uğraşırken ek gelir olması amacıyla Bakanlığın hibe desteğine başvurduklarını söyledi.

Aldıkları desteğe kendi imkanlarını da ekleyerek istiridye mantarı yetiştiriciliğine yöneldiklerini belirten Acar, "Genç Çiftçi Projesi'ni tarımsal anlamda girişimci olan tüm arkadaşlarımıza öneriyorum." dedi.

Hasat ettikleri ürünün kilogram fiyatının ortalama 8 lira olduğunu dile getiren Acar, 100 metrekarelik hasattan en fazla 20 bin lira kazandıklarını ifade etti.

Seranın yeni kurulan kısmına ilişkin bilgi veren Acar, şunları kaydetti:

"Kompostları yeni koyduk buraya. İki gün oldu koyalı. Kuluçka dönemindeyiz. 15-16 gün kuluçka dönemi olacak. 20 gün içinde bu odamızda hasat yapacağız. Şu anda burada ortam sıcaklığı 22-23 derece. Kompost ve çekirdek sıcaklığının ise maksimum 30 dereceyi geçmemesi lazım. 27-28 derece olması yeterli. Klimalarımız var ve burada suni bir ortam oluşturuyoruz. Salyangoz farlarla içeriye hava basıyoruz. Nemlendirme sistemimiz var. Şu anda toplam üretim 200 metrekarede 5-6 ton civarında. Genç Çiftçi destekleme projesi ile başladım, şimdi biraz daha büyüttüm, daha da büyüyeceğiz inşallah."