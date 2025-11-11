İSTANBUL 19°C / 12°C
Güncel

Pazarkule Sınır Kapısı'nda zehir operasyonu

Pazarkule Sınır Kapısı'nda şüpheli görülen bir otomobilde yapılan aramada, aracın alt kısmı ve LPG tankına gizlenmiş 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi.

11 Kasım 2025 Salı 10:20
Pazarkule Sınır Kapısı'nda zehir operasyonu
Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilin alt kısmı ve LPG tankına gizlenmiş 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobil, risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen otomobilde Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan aramada otomobilin alt bölümü ve LPG tankına gizlenmiş 19 kilo 692 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

