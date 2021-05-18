18 Mayıs 2021 Salı 13:48 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 13:48

Pazarlar kaça kadar açık? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tam kapanma sonrası normalleşme tedbirlerinin yer aldığı genelgede pazar yerlerinin açılış ve kapanış saatleri duyuruldu. Kademeli normalleşmede uygulanacak tedbirler arasında yer alan pazarlar hafta içi semtlerde kurulabilecek. Peki pazarlar kaça kadar açık? Hafta sonu pazar yerleri açık olacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede pazar yerleri ile ilgili bildiri.

PAZARLAR KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kademeli normalleşme genelgesine göre pazar yerlerinin kurulma günleri yeniden düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı pazar yerleri için 81 ile genelge gönderdi.Bakanlık, pazar yerlerinin belli günlerde açılmasına yönelik bir genelge yayınlandı.

Alınan yeni kararlara göre pazar yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

HAFTA SONU PAZAR YERLERİ AÇIK MI?

Hafta sonları sokağa çıkma yasağının devam etmesi sebebiyle pazar yerleri kurulmayacak.

Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek. Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere, sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.

Yayınlanan genelge kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası, tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte Haziran'ın 1'ine kadar kademeli normalleşme tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşmede marketler kaça kadar açık olacak?