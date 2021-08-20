20 Ağustos 2021 Cuma 16:31 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 16:31

PCR testleri yeni dönemde okullarda, konserlerde, sinemalarda, seyahatlerde, kurumsal yerlerde ve kamuda çalışan henüz aşı yaptırmamış veya yaptırmak istemeyen herkesten istenecek. Peki PCR testi nedir? PCR testi nasıl yapılır? PCR testiyle ilgili ayrıntılı bilgi haberimizde yer alıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

Kabine Toplantısı'nda ele alınan aşı ve test uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda, konserlerde, sinemalarda ve seyahatlerde PCR testinin hayata geçirileceğini bildirdi. Açıklama sonrası PCR testi nedir, nerelerde zorunlu oldu?gibi sorular gündeme geldi. İşte PCR testi ile ilgili detaylar.

PCR TESTİ NEDİR?

PCR, bir tanı testi olarak bilinmektedir. Özellikle de günümüzde koranavirüs ile mücadele döneminde tanı konulma sürecinde PCR testlerinden sıklıkla faydalanılmaktadır. PCR, Polymerase Chain Reaction kelimesinin kısaltılmış hali olarak bilinmektedir. PRC testi oldukça pratik bir şekilde uygulanmakta olan bir test türüdür. Kişinin vücudundaki virüsün tespit edilebilmesi için uygulanan bir test yöntemidir. Aynı zamanda kişinin vücuduna giren virüs sonucunda nasıl etkilendiğine dair bilgi edinmek için de uygulanabilir.

PCR değerleri bazı durumlarda normalden daha yüksek çıkabilir. PCR testi günümüzde koronavirüs ile gündeme gelse bile birçok hastalığın teşhisinde uygulanan bir yöntemdir. PCR testi sonucunda kişi negatif veya pozitif olmak üzere sonuç alır. Kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması durumunda kişinin enfekte olduğu ve virüsü taşıdığını anlamak mümkündür. Ancak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda ise kişinin virüs taşımadığı anlaşılır.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

Burun ve ağız içinden özel bir çubuk ile alınan sürüntüden Covid-19 virüsünü (genetik materyalini) tespit etmek amacıyla yapılan testtir.

Hastalığın ilk aşamasında burundan veya boğazdan örnek alınması yeterli olsa bile, hastalığın ilerlediği durumlarda havayollarından örnek alınması daha doğru bir sonuç alabilmek için önemlidir. Hastalığın ilerlemesine bağlı olarak burunda veya boğazda örnek kalmama durumu ile karşılaşılabilir.

PCR testi uygulanırken kan alma işlemi uygulanmaz. Sadece sürüntü yöntemi ile test yapmak mümkündür. Bu yüzden daha acısız bir test yöntemi olarak ifade edilebilir. Test, uzun çubuklar yardımı ile örnek alınarak uygulanır.

PCR test sonucu 24 saat içinde çıkmaktadır. Gerektiğinde PCR testi belli aralıklarla tekrar edilmektedir.

Covid-19 teşhisinde elimizdeki en güvenilir yöntem PCR testi olduğu için yalnızca test sonucu pozitif olanlar hasta olarak kabul edilmektedir. PCR test sonucu negatif olduğu halde hastalık belirtileri, laboratuvar testleri ve akciğer tomografi bulguları Covid-19 ile uyumlu olan ve tedavi edilen hastalar bulunmaktadır.

PCR TESTİ NERELERDE ZORUNLU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından şu açıklamalarda bulundu;

Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.