Pedofili ifadelerine yer ver kitapla ilgili skandal açıklama! Bakanlık harekete geçti

Pedofili ifadelerine yer ver kitapla ilgili bakanlık harekete geçti
Kurgu Kültür Merkezi Yayınları aracılığıyla yayımlanan ve iğrenç satırlara yer verilen Zümrüt Apartmanı isimli kitap, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kitapta açık açık pedofili ifadelerine yer verildi. Yayınevi ise yaptığı skandal bir açıklamayla kitabın yazarı Abdullah Şevki ve kitabını savundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Zümrüt Apartmanı isimli kitap Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Abdullah Şevki isimli sözde yazarın, Kurgu Kültür Merkezi Yayınları aracılığıyla yayınladığı kitapta açık açık pedofili ifadeleri yer aldı. Kitaptaki bölümün ortaya çıkmasıyla birçok kitapevi kitabı raflarından kaldırdı, online satışlar da durduruldu.
HALK AYAKLANDI, ŞİKAYET YAĞIYOR
Sosyal medya kullanıcıları, kitabın derhal toplatılması ve satışının durdurulması gerektiğini belirtti. Söz konusu kitapla ilgili yasal işlem başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuru yağıyor.
YAYINEVİNDEN SKANDAL SAVUNMA
Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Müdürü Alaattin Topçu, "Kurgu Kültür Merkezi Yayınları" adlı Instagram hesabından, skandal ifadelerin yer aldığı kitabı ve yazarı savundu.
Alaattin Topçu, "Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi Alaattin Ropçu'yu ve kurguyu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur" ifadelerinde bulundu. Topçu daha sonra paylaşımını sildi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü aktarıldı.
Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerikle mücadelemiz devam edecektir." ifadesine yer verildi.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlattı.
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