Pedofili skandalında 'Kaftancıoğlu' detayı

Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki kitapta yer alan ve 'pedofili' içeren ifadeler nedeniyle kamuoyunda büyük tepki topladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da pedofili içeren ifadeler nedeniyle Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine Zümrüt Apartmanı adlı kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı yazar Abdullah Şevki hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatırken, kitapla ilgili adli süreç devam ediyor.

KAFTANCIOĞLU'NDAN ÖDÜL ALDI

Diğer yandan konuyla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkıyor... Pedofili ifadeler ile kamuoyunda büyük tepki toplayan Abdullah Şevki, 2005 yılında Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan bir öykü ile Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması'nda ödül kazandı.

Yazarın, Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması'nda, "Uzak Bir Ülkeye Sevişmeye Giden Kadının Hikâyesi" isimli öyküsü ile ödülüne değer görüldüğü ortaya çıktı.

Adına öykü ödülü verilen Ümit Kaftancıoğlu ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu'nun babası olma özelliği taşıyor.