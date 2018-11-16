Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pedofiliden suçlu bulunan FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD'deki çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfında daha önce yönetim kurulu üyeliği yapan Mehmet Salih Gözegir, 'çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek' ve 'çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden' suçlu bulunarak ABD'den sınır dışı edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre Gözegir, ABD'deki yargılamasının ardından sınır dışı edilerek dün Türkiye'ye gönderildi.

2014'te FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Raindrop Vakfının yönetim kurulu üyeleri arasında adı yer alan Gözegir'in bu ülkede tıp eğitimi için bulunduğu kaydedildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Gözegir, Teksas Tıp Merkezi bünyesindeki Baylor Tıp Kolejinde doktora eğitimi aldığı sırada Fort Bend kentinde 14-15 Mayıs 2015'teki polis operasyonuyla gözaltına alındı.

- 23 kişiye "pedofili" baskını

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı kapsamlı operasyonda, Gözegir'in de aralarında olduğu 23 kişi, "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu suçlardan tutuklanan Gözegir, hakimin koyduğu 50 bin dolarlık kefaleti ödeyerek tutuksuz yargılanmaya devam etti.

2015'te Raindrop Vakfının yönetim kurulundan çıkarılan Gözegir'in, bu yıl haziran ayında sınır dışı edilmesine karar verildi.

ABD'li yetkili makamlarca sınır dışı işlemi dün tamamlanan Gözegir'in Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.

Özellikle Teksas bölgesinde etkin olan FETÖ'nün çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı, örgüte ait birçok okul ve derneğin üst kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta vizyona giren filmler

Bu hafta vizyona giren filmler

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA