Pedro Martins: Bu sonucu bekliyorduk

30 Eylül 2021 Perşembe 22:40 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 22:40

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Kazanmanın kendileri için sürpriz olmadığını söyleyen Martins, "Bu sonucu bekliyorduk. Kazanmak için buradaydık. 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz." dedi.

Fenerbahçe'nin kendilerini zorladığını söyleyen teknik adam, "Fenerbahçe harika bir takım. Vitor Pereira harika bir teknik direktör. Bu gece Fenerbahçe sahada birçok problem çıkardı bize. İki takım arasındaki tek fark, pozisyonları değerlendirme farkıydı." diye konuştu.