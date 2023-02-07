İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2023 Salı / 17 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8312
  • EURO
    20,1944
  • ALTIN
    1134.42
  • BIST100
    4648.32
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pegasus, deprem bölgesindeki 8 ilden uçuş biletlerini 100 liraya sabitledi
Güncel

Pegasus, deprem bölgesindeki 8 ilden uçuş biletlerini 100 liraya sabitledi

Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesindeki çalışmalara destek kapsamında, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan yapılacak aktarmasız tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar 100 liraya sabitlediğini duyurdu.

AA7 Şubat 2023 Salı 13:49 - Güncelleme:
Pegasus, deprem bölgesindeki 8 ilden uçuş biletlerini 100 liraya sabitledi
ABONE OL

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, deprem bölgelerine destek verebilmek için harekete geçildiği belirtildi.

AFAD ve yetkili makamlarla koordineli şekilde, yardım ekipleri ile ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması için yardım uçuşları düzenlendiği ve çalışmaların sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, "Misafirlerimiz ve kurtarma ekipleri için ek seferlerimizi açmaya devam ediyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş çıkışlı tüm uçuşlarımız 13 Şubat 2023'e kadar tek yön vergiler dahil 100 liradır." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.