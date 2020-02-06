06.02.2020 13:18 - Güncelleme: 06.02.2020 13:29

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Kazada üç kişi hayatını kaybetti.

Pegasus Genel Müdürü Tevfik Mehmet Nane, dünkü kazanın ardından açıklamalarda bulundu. Mehmet Nane'nin açıklamalarından satır başları:

Maalesef üç vefatımız oldu. 180 misafirimiz kabin çalışanlarımız dahil hastanelere sevk edildi. 56 yaralı taburcu oldu.

Kara kutu emniyet altına alındı. Tüm pilotlarımız risk varsa pas geçmeleri için uyarılıyor.

Yaraları sarmak için ne gerekiyorsa yapacağız.

Giden canları geri getirmek mümkün değil, kalanların acısını hafifletmek elimizde.