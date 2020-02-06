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Pegasus'tan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkmasına ilişkin, 'Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır.' ifadesini kullandı.

AA06.02.2020  09:20 - Güncelleme: 06.02.2020  09:23

Pegasus Hava Yolları'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımızın 5 Şubat 2020'de yaşadığı kaza sonrasında resmi kaynakların da teyit ettiği üzere 3 misafirimizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz. Acımız çok büyük. Kazada hayatını kaybeden misafirlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyoruz. Yaralı olan yolcularımızın tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Tüm yaralı yolcularımıza acil şifalar diliyoruz. Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır."

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