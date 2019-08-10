Pençe Harekâtı ile 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.