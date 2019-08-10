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Pençe Harekâtı ile 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

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Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
 
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
 
Açıklamada, hava harekatında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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