Pençe Harekâtı kapsamında Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap'ta PKK'ya ait hedefler vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
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