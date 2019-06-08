Pençe Harekatı'nda son durum, Bakanlık açıkladı

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam 43 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmiş, 53 Mayın/EYP imha edilmiş, örgüte ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirilmiştir.
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