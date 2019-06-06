Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43 oldu

Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
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