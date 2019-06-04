İşte Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.
- AA
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu.
KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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