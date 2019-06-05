28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7857
  • 6,5155
  • 247.97
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.
 
Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerdi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
 
Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.​

Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle öldürdü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu

120 bin Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

120 bin Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

ABD, İngiltere ve Norveç'ten ortak Sudan açıklaması

ABD, İngiltere ve Norveç'ten ortak Sudan açıklaması

Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'da korkutan orman yangını

Sudan'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 40'a yükseldi

Sudan'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 40'a yükseldi

DEAŞ'lı teröristler kıskıvrak yakalandı

DEAŞ'lı teröristler kıskıvrak yakalandı

'Ukrayna Rusya ile müzakerelere hazır'

'Ukrayna Rusya ile müzakerelere hazır'

Depremin habercisi mi?

Depremin habercisi mi?
 

POPÜLER HABERLER

Rusya yeni hava savunma sistemini test etti

Rusya yeni hava savunma sistemini test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Kremlin'den S-400 mesajı: Türkiye'nin bunu yapması gerekmiyor

Kremlin'den S-400 mesajı: Türkiye'nin bunu yapması gerekmiyor

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

İnternetsiz WhatsApp nasıl kullanılır?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA