Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği açıklandı.
- DHA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu" denildi.
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