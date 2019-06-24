Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu" denildi.