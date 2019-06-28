Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60 oldu Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtında, 2 terörist daha düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 60’a ulaştı' denildi.