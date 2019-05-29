29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,043
  • 6,7502
  • 248.892
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Pençe' harekatında son durum

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta bulunan terör inlerine yönelik Pençe Harekatı devam ediyor. Dün Pençe Harekatı kapsamında 9 terörist öldürülmüştü. PKK’nın çok sayıda mağarası da ele geçirildi. Mağara ve sığınaklarda patlayıcılar ele geçiriliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesinde düzenlenen Pençe Harekatı’yla terör yuvaları dağıtılıyor. Harekata ilk gün savaş uçakları, ATAK’lar, İHA ve SİHA’lar ile komando birlikleri katılmıştı. 
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı adım adım ilerliyor. 
 
DERECİK’TEN DE VURULDULAR
 
Hakurk’taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken, Derecik ilçesindeki askeri birlikler tarafından da ateş destek vasıtalarıyla PKK hedefleri vuruldu. Öte yandan, ‘Pençe’ operasyonu nedeniyle Yüksekova ilçesinden de bir askeri konvoy sınıra sevk edildi.
 
8 BÖLMELİ SIĞINAKTA DOÇKA MERMİLERİ, PATLAYICILAR
 
Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe' harekatında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 mağara ve sığınağın tespit edildiği belirtildi. Buralarda ele geçirilen, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 400 metrelik kablo, 1000'den fazla doçka uçaksavar mermisi, çeşitli çaplarda 11 havan mühimmatı ile yaşam malzemelerinin imha edildiği açıklandı. Harekat kapsamında, Hakurk'ta PKK'lı teröristlerin 8 bölmeli sığınağı da tespit edildi. Buralarda bulunan el yapımı patlayıcı malzemeleri, tuzaklı el yapımı patlayıcılar, roket mühimmatı ve yaşam malzemelerinin de imha edildiği kaydedildi.

Irak´ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Askerlere verdiği emirler nedeniyle hakkında soruşturma açıldı

Askerlere verdiği emirler nedeniyle hakkında soruşturma açıldı

Oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı

Oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı

AB'de "taht oyunları" başladı

AB'de 'taht oyunları' başladı

Binali Yıldırım sanayi esnafıyla iftar yaptı

Binali Yıldırım sanayi esnafıyla iftar yaptı

Oktay'dan 'Pençe' mesajı: Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın

Oktay'dan 'Pençe' mesajı: Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın

Fenerbahçe'nin eski başkanı vefa etti

Fenerbahçe'nin eski başkanı vefa etti

Karşılıklı balkonlardan birbirlerine ateş ettiler

Karşılıklı balkonlardan birbirlerine ateş ettiler

Ruhani'nin danışmanı eşini öldürdü

Ruhani'nin danışmanı eşini öldürdü
 

POPÜLER HABERLER

Irak´ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat

Irak´ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat

Yeni Star Wars'ın kamera arkası fotoğrafları

Yeni Star Wars'ın kamera arkası fotoğrafları

Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı uçak kazasında hayatını kaybetti

Ecrin cinayetinde yeni gelişme

Ecrin cinayetinde yeni gelişme

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA