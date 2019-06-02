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Pençe Harekâtında teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtında terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam ediliyor.

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Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtında terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam ediliyor. 
 
Bu kapsamda, terör örgütüne ait bir kısmı birden fazla bölmeden oluşan sığınaklarda; 
 
- 2 Doçka uçaksavar silahı
- 950 Adet 23.5 mm.'lik doçka mühimmatı  
- 5 AK-47 tüfek şarjörü ve 260 adet AK-47 mühimmatı
- Bir RPG-7 roketatar, üç antitank roketatar mühimmatı 
- Bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ve beş şarjörü,
-10 adet el bombası
-51 çuval amonyum nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile
-Çok miktarda yaşam malzemesi tespit edildi.

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