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Pençe Harekatıyla koordineli 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • DHA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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