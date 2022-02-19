Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

19 Şubat 2022 Cumartesi 13:59 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:59

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.