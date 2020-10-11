11 Ekim 2020 Pazar 14:44 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 15:03

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi." denildi.

Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda;

- 32 adet AK-47 piyade tüfeği

- 2 adet RPG-7 roketatar

- 1 adet tabanca

- 109 adet el bombası

- 2 adet EYP

- 24 adet Doçka mühimmatı

- 80 adet havan mühimmatı

- 400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı

- 29 adet Zagros mühimmatı

- 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu

- 250 kg TNT

- Çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.