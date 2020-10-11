Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi." denildi.
- 32 adet AK-47 piyade tüfeği
- 2 adet RPG-7 roketatar
- 1 adet tabanca
- 109 adet el bombası
- 2 adet EYP
- 24 adet Doçka mühimmatı
- 80 adet havan mühimmatı
- 400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı
- 29 adet Zagros mühimmatı
- 3 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek namlusu
- 250 kg TNT
- Çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.